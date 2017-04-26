"Жизнь этих лезгин регулируется всеми существующими законами"

26.04.2017 | 17:28

"Жизнь этих лезгин регулируется кажется всеми существующими законами. Некоторые из них следуют за сарацинами ( кочующее племя разбойников, бедуины, жившие вдоль границ Сирии.), другие — за грузинами , а некоторые — за христианами . Они очень быстро ходят и являются прекрасными стрелками. Тимур-ленг сделал попытку проникнуть в эти горы, в эту их страну, имея под рукой сто тысяч вооруженных людей. Но они встретили армию перед густым лесом и нанесли им такие потери, что Тимур-ленг (Тамерлан восточный правитель и полководец) приказал отступить. И когда этот владетель задумал пройти Железные Ворота, то он понял, что он сможет подчинить себе эту страну прежде всего только мирным путем, чтобы уже затем вторгнуться в Великую Татарию."

©Иоанн Де Галонифонтибус, «Книга познания мира »

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