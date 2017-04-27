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Новости
Живет в Дагестане 5000 лет старинный, красивый город Дербент27.04.2017 | 14:57
Живет в Дагестане 5000 лет Старинный, красивый город Дербент, А с ним по соседству на вольном просторе Блещет волнами Каспийское море.
Под солнцем, что схожее с дыней на блюде, Живут полной жизнью хорошие люди. Их доброе сердце не ведает страха. Люди, которые любят Аллаха, Традиции чтут, сильна вера у них. За это Аллах всей душой любит их!
Могучие горы их сон охраняют, А реки живою водою питают. Приедешь сюда - да и влюбишься сразу! Ничто не найдешь ты прекрасней Кавказа!
*********************************************** Эти замечательные стихи о Дербенте написал простой турист, впервые приехавший в этот древний город.
#Дагестан@caucasus_now
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