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Живет в Дагестане 5000 лет старинный, красивый город Дербент

27.04.2017  |  14:57
Живет в Дагестане 5000 лет старинный, красивый город Дербент

Живет в Дагестане 5000 лет Старинный, красивый город Дербент, А с ним по соседству на вольном просторе Блещет волнами Каспийское море.

Под солнцем, что схожее с дыней на блюде, Живут полной жизнью хорошие люди. Их доброе сердце не ведает страха. Люди, которые любят Аллаха, Традиции чтут, сильна вера у них. За это Аллах всей душой любит их!

Могучие горы их сон охраняют, А реки живою водою питают. Приедешь сюда - да и влюбишься сразу! Ничто не найдешь ты прекрасней Кавказа!

****************************************­******* Эти замечательные стихи о Дербенте написал простой турист, впервые приехавший в этот древний город.

#Дагестан@caucasus_now


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