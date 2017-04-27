Живет в Дагестане 5000 лет старинный, красивый город Дербент

27.04.2017 | 14:57

Живет в Дагестане 5000 лет Старинный, красивый город Дербент, А с ним по соседству на вольном просторе Блещет волнами Каспийское море.

Под солнцем, что схожее с дыней на блюде, Живут полной жизнью хорошие люди. Их доброе сердце не ведает страха. Люди, которые любят Аллаха, Традиции чтут, сильна вера у них. За это Аллах всей душой любит их!

Могучие горы их сон охраняют, А реки живою водою питают. Приедешь сюда - да и влюбишься сразу! Ничто не найдешь ты прекрасней Кавказа!

****************************************­******* Эти замечательные стихи о Дербенте написал простой турист, впервые приехавший в этот древний город.

#Дагестан@caucasus_now