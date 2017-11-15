en in english ge ქართულად
 
воскресенье, 10 декабря 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

Гора Шалбуздаг — это одно из священных мест для мусульман Дагестана

15.11.2017  |  21:01
Гора Шалбуздаг — это одно из священных мест для мусульман Дагестана

Гора Шалбуздаг — это одно из священных мест для мусульман Дагестана. На ней находится святилище "Пир Сулеймана". По преданию, Сулейман жил недалеко от горы и был очень боговерным. Когда он почувствовал, что дни его сочтены, то завещал жителям своего аула подготовить его к погребению и оставить одного в похоронных носилках. После его смерти неожиданно появилась стая голубей, подхватила носилки и отнесла их к горе Шалбуздаг. Там Сулейман и был похоронен.

С тех пор гора считается святой и вот уже 400 лет к ней идет нескончаемый поток паломников. Путь проходит в несколько этапов. Сначала по узкой и ухабистой дороге нужно добраться до горного селения. После него начинается пешеходная тропа. По ней до святилища 14 километров.

Сегодня могила Сулеймана ухожена, отделана белым мрамором, над ней сооружен небольшой склеп, внутри расстелены ковры для совершения молитвы. Пришедшие на моленье приносят с собой садака (милостыню) и раздают ее другим.


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100