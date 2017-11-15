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Гора Шалбуздаг — это одно из священных мест для мусульман Дагестана15.11.2017 | 21:01
Гора Шалбуздаг — это одно из священных мест для мусульман Дагестана. На ней находится святилище "Пир Сулеймана". По преданию, Сулейман жил недалеко от горы и был очень боговерным. Когда он почувствовал, что дни его сочтены, то завещал жителям своего аула подготовить его к погребению и оставить одного в похоронных носилках. После его смерти неожиданно появилась стая голубей, подхватила носилки и отнесла их к горе Шалбуздаг. Там Сулейман и был похоронен.
С тех пор гора считается святой и вот уже 400 лет к ней идет нескончаемый поток паломников. Путь проходит в несколько этапов. Сначала по узкой и ухабистой дороге нужно добраться до горного селения. После него начинается пешеходная тропа. По ней до святилища 14 километров.
Сегодня могила Сулеймана ухожена, отделана белым мрамором, над ней сооружен небольшой склеп, внутри расстелены ковры для совершения молитвы. Пришедшие на моленье приносят с собой садака (милостыню) и раздают ее другим.
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