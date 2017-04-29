Феномен армян, живших среди адыгских племен

29.04.2017 | 17:30

О феномене армян, живших среди адыгских племен, писали многие исследователи, однако в силу большого объема исторических и научных данных теория возникновения черкесогайской общины и ее исторический путь остаются почти нетронутыми. Массово переселяясь из Крыма, часть армян нашла убежище среди адыгов. Прожив почти 300 лет в окружении адыгских племен, армяне восприняли многие их черты и традиции. Армянская речь стала звучать почти по-адыгски, многие армянские имена были созвучны адыгским. К примеру: Шумаф, Бабух, Ханашхо, Додух, Бебей, Тал, Осин, Борох, Джумар и др. Хозяйственный уклад и норма жизни также изменились, и лишь историческая память и принадлежность к Армянской Апостольской Церкви принуждали местных армян не менять идентичность. Знаменитыми черкесогайскими семьями считаются Аведовы, Богарсуковы, Тарасовы и др. Среди черкесогаев были распространены следующие фамилии: Шахназаровы, Захаровы, Беликовы, Алавердовы, Назаровы, Мелик-Бароновы, Аслановы, Сеферовы, Моссесовы, Кутиковы, Тевтеровы, Джантемировы, Акубжановы, Дановы, Испировы, Каспаровы, Донгуровы, Джагуновы, Кераковы, Накжиевы, Алтбармаховы, Муратовы, Гирагосовы и др. Потомками черкесогаев являлись Анри Труайя (Левон Асланович Торосян) – французский писатель, член Французской академии, Тарасов (Торосян) Николай Лазаревич – меценат, нефтепромышленник-миллионер. Из черкесогаев также Артем Михайлов Тарасов – первый советский миллионер.

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