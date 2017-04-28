Пояс - важная деталь гардероба ингушей

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Пояс - важная деталь гардероба ингушей28.04.2017 | 10:20
Значительное внимание уделялось мужским поясам, так как пояс являлся обязательным атрибутом национальной одежды Ингуша. Только старики и маленькие дети могли ходить без пояса. Носить пояс у Ингушей юноша начинал уже с 15 лет, а распоясывался только к глубокой старости. Тогда, когда на него не распространялся закон кровной мести. Он изготовлялся из прочной и очень качественной кожи, так как кинжал и пистолет висели именно на нем. Пояс украшался серебром. По бокам пояса свисают несколько кожаных лент длиной от 15-20 см. с серебряными пластинами, на которых прикреплялись коробочки, в которых хранились масло, кремни, пыжи и т.д.
Для хранения пороха пользовались пороховницами [гIап]. Они имели форму рога и имели специальное приспособление для отмеривания дозы пороха. Пороховница опрокидывалась, порох отсыпался в мерку, а затем отверстие закрывалось костяной специальной пластинкой, задвигавшей пороховницу. В башенном поселке Эгикал была найдена деревянная пороховница в форме рога, обтянутая тканью черного цвета, отделанная костью. К ней была прикреплена мерка для пороха.
Также для хранения пороха использовались газыри. Их делали из деревянных или камышовых трубочек и имели головки [колпачки], которые делались из кости, золота, серебра, железа и украшались золотой или серебряной инкрустацией или гравировкой. Для их хранения на черкеску нашивались специальные кармашки. Они были удобно расположены и были под рукой, что давало преимущество во время перезарядки. В них хранилось пороха на 1-2 заряда, но со временем они утратили свое первоначальное назначение и превратились в предмет украшения.
Д. Ю. Чахкиев. Традиционная материальная культура Чечено-Ингушетии. Грозный, 1989. С. 71.
Фото: Горные Ингуши. 1910 год.
#факт@caucasus_now
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