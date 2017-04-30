Скромный душой и величественный Шейх Мансур

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Скромный душой и величественный Шейх Мансур30.04.2017 | 08:21
ШЕЙХ МАНСУР (имам Ушурма) О себе... " Я не амир и не пророк и никогда таковым себя не называл.." Шейх Мансур Так он говорил о себе...скромный душой и величественной внешностью горец, выходец из гор Ичкерии и уроженец берегов Сунжи, начал свой путь призыва и борьбы в ауле Алды и закончил его в крепости Анапа. Проходят столетия и не прекращаются поиски "итальянского следа", " оренбургских корней"... Его называли по разному "Имам Алдынский", " шейх Мансур Анапский", ...Его имя вдохновляло горских лидеров, стремящихся к свободе и единству, этим именем называли проспекты и аэропорты, это имя тихо предавали забвению...Память о нём будет всегда взывать к чести и достоинству тех, которые даже через лишения и унижения, способны сохранить внутреннюю свободу и чистоту помыслов...Он любил родной Кавказ, но вынужден был встретить смерть в холодном Шлиссельбурге.
Он уже не нуждается в историческом возвеличивании, ибо свой удел получил у Всевышнего. Мы нуждаемся в нём и подобных живых вершинах прошлого для того, чтобы выбрать правильные ориентиры и извлечь полезные уроки из прошлого. Культ любой исторической личности несёт определённую опасность, возвеличивая которого мы можем не только перейти грань разумности и умеренности, но и потерять свою индивидуальность, превращаясь из личностей в " тени других личностей". Я неслучайно начал с самооценки Мансура. Его отличала прирождённая скромность и аскетизм, простота и стойкость. Именно в этом и проявилось его величие. О нём... Апостол Корана...(А.С. Пушкин). Первый кавказский революционер (академик М. Н. Покровский). Он был глубоко почитаем всеми из-за его святости, отречения от всех земных благ.(Ш. Хавжоко,Иордания). Он выступал с проповедью, которая первоначально в основе своей имела лишь возвращение к истинному учению Корана (М. Шишкевич,Х1Хв.) Утверждение ислама среди чеченцев, кабардинцев, отчасти ингушей и осетин способствовал шейх Мансур (Терский сборник, Владикавказ.1893г.) Одним из страстных и настойчивых стремлений шейха Мансура было соединить в одно все горские народы... (Н.Берзедж)
Успехи религиозной пропаганды Мансура настолько были велики, что в короткое время большинство знатных князей со своими подданными приняли религию Мухаммада...(И. Чанцев Х1Хв.) Терпимость, с которой Мансур рассматривал все системы веры, имела эффект консолидации и способствовала в немалой степени увеличению числа его сторонников (Э.Спенсер,Англия Х1Хв.)
#факт@caucasus_now
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