Историк о прекрасных черкешенках

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Новости
Историк о прекрасных черкешенках01.05.2017 | 08:37
"Высокие, стройные, гибкие,- они точно светлый след оставляли за собою. Их маленькие руки и ноги вдохновляли турецкого поэта, и до сих пор в городах Малой Азии, когда встречаются такие у мужчин и женщин, анатолийцы говорят: у них в роду черкешенка. Капля ее крови очищала целое поколение. Их карие глаза полны выражения. …во взгляде черкешенки ярко отражалась ее душа, ее чувство, все, что совершалось в ней, как бы порывисто, быстро, изменчиво это ни было. Ничем грубым не оскорбляла вас красота женщин в племени адыге."
(c)В. Н. Данченко
#caucasus_faces@caucasus_now
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