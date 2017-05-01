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Историк о прекрасных черкешенках

01.05.2017  |  08:37
Историк о прекрасных черкешенках

"Высокие, стройные, гибкие,- они точно светлый след оставляли за собою. Их маленькие руки и ноги вдохновляли турецкого поэта, и до сих пор в городах Малой Азии, когда встречаются такие у мужчин и женщин, анатолийцы говорят: у них в роду черкешенка. Капля ее крови очищала целое поколение. Их карие глаза полны выражения. …во взгляде черкешенки ярко отражалась ее душа, ее чувство, все, что совершалось в ней, как бы порывисто, быстро, изменчиво это ни было. Ничем грубым не оскорбляла вас красота женщин в племени адыге."

(c)В. Н. Данченко

#caucasus_faces@caucasus_now


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