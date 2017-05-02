Немного о карапапахах

02.05.2017 | 15:36

Карапапа́хи (азерб. Qarapapaqlar — буквально: "чёрные папахи";, в Турции более распространено название "терекеме") — однa из этнографических групп азербайджанцев, проживающая в Грузии, в Азербайджане (в основном в Газахском районе), Иране и Турции.

Карапапахи проживают в западной части Азербайджана. В Иране они живут к востоку от Ошнуйе (англ.)русск. и в округе Сулдуз на южном побережье озера Резайе.

Карапапахи распадаются на племена: теркавюн (другое название — борчало, считается "ханским племенем"), сарал, араплы, джан-ахмеди, чахарлы, улачлы.

Говорят на диалектах азербайджанского языка. Ещё секретарь командующего османской армией Ахмеда Мухтар-паши Мехмет Ариф бей отмечал, что карапапахи говорят на "азербайджанском тюркском". В турецких переписях 1935 и 1950 гг. о родном языке карапапахи числятся (наряду с турками и туркменами) как говорящие на турецком языке.

Конфессиональная принадлежность: ислам (шиизм, суннизм). В основном, иранские карапапахи — шииты, турецкие — сунниты.

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