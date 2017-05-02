en in english ge ქართულად
 
вторник, 2 мая 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

Немного о карапапахах

02.05.2017  |  15:36
Немного о карапапахах

Карапапа́хи (азерб. Qarapapaqlar — буквально: "чёрные папахи";, в Турции более распространено название "терекеме") — однa из этнографических групп азербайджанцев, проживающая в Грузии, в Азербайджане (в основном в Газахском районе), Иране и Турции.

Карапапахи проживают в западной части Азербайджана. В Иране они живут к востоку от Ошнуйе (англ.)русск. и в округе Сулдуз на южном побережье озера Резайе.

Карапапахи распадаются на племена: теркавюн (другое название — борчало, считается "ханским племенем"), сарал, араплы, джан-ахмеди, чахарлы, улачлы.

Говорят на диалектах азербайджанского языка. Ещё секретарь командующего османской армией Ахмеда Мухтар-паши Мехмет Ариф бей отмечал, что карапапахи говорят на "азербайджанском тюркском". В турецких переписях 1935 и 1950 гг. о родном языке карапапахи числятся (наряду с турками и туркменами) как говорящие на турецком языке.

Конфессиональная принадлежность: ислам (шиизм, суннизм). В основном, иранские карапапахи — шииты, турецкие — сунниты.

#факт@caucasus_now


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100