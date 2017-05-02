Немного о карапапахах

|in english
|ქართულად
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Отношение черкесов к павшим и пленным воинам 2017-05-01 14:23
- Историк о прекрасных черкешенках 2017-05-01 08:37
- Скромный душой и величественный Шейх Мансур 2017-04-30 08:21
-
-
- Феномен армян, живших среди адыгских племен 2017-04-29 17:30
- Пояс - важная деталь гардероба ингушей 2017-04-28 10:20
Немного о карапапахах02.05.2017 | 15:36
Карапапа́хи (азерб. Qarapapaqlar — буквально: "чёрные папахи";, в Турции более распространено название "терекеме") — однa из этнографических групп азербайджанцев, проживающая в Грузии, в Азербайджане (в основном в Газахском районе), Иране и Турции.
Карапапахи проживают в западной части Азербайджана. В Иране они живут к востоку от Ошнуйе (англ.)русск. и в округе Сулдуз на южном побережье озера Резайе.
Карапапахи распадаются на племена: теркавюн (другое название — борчало, считается "ханским племенем"), сарал, араплы, джан-ахмеди, чахарлы, улачлы.
Говорят на диалектах азербайджанского языка. Ещё секретарь командующего османской армией Ахмеда Мухтар-паши Мехмет Ариф бей отмечал, что карапапахи говорят на "азербайджанском тюркском". В турецких переписях 1935 и 1950 гг. о родном языке карапапахи числятся (наряду с турками и туркменами) как говорящие на турецком языке.
Конфессиональная принадлежность: ислам (шиизм, суннизм). В основном, иранские карапапахи — шииты, турецкие — сунниты.
#факт@caucasus_now
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас