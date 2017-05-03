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Красота женщин у абазин преобладает над красотой мужчин

03.05.2017  |  11:10
Красота женщин у абазин преобладает над красотой мужчин

"Красота женщин у абазин преобладает над красотой мужчин. У них девушки и женщины прекрасны в полном значении этого слова. Они рослы и стройны до очарования. Здесь межу женщинами встречается весьма много лиц очаровательной красоты. «Принадлежа к числу тех соблазнительных горских красот, — говорит очевидец про одну из девушек, о которых предание носится по всему востоку — наивно высказывала она свою тонкую талию и пышный стан, обтянутый синим бешметом, белизну маленьких рук и белизну ног. Длинные черные волосы густою волною падали по плечам, глаза горели тусклым огнем под белою кисейною чалмою: она поражала своею красотою». При необыкновенной белизне и нежной, розовой прозрачности тела, природа наделила абазинок черными кудрями и черными глазами, опущенными длинными и мягкими ресницами. Турки, скупая горских красавиц, предпочитали всем другим абазинок и черкешенок.

Наружность мужчин, как и всех горцев Кавказа, приятна. Они смуглы, черноволосы и худощавы. Выражение их лица всегда умное, смелое и доброе. Глаза живые и быстрые, получающие в минуту гнева какой-то особенный блеск, который, при смуглости лица, часто обезображенного вспышкою гнева, придает их взгляду особую страстность".

© Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Том I. Книга 2.

#факт@caucasus_now


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