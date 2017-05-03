Первый азербайджанец, награжденный орденом Св. Георгия

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Первый азербайджанец, награжденный орденом Св. Георгия03.05.2017 | 14:08
Гасан-бек Агаларов (азерб. Həsən bəy Ağalarov) — российский военный деятель азербайджанского происхождения, генерал-лейтенант. Гасан-бек Агаларов стал первым азербайджанцем, награждённым орденом Св. Георгия непосредственно в ходе военных действий (отличился в сражении при Дебрецене 21 июля 1849 года при подавлении Венгерского восстания 1848—1849 годов)
Гасан-бек Агаларов родился в 1812 году в Тифлисе в знатной семье. Общее образование получил в Тифлисской гимназии. В службу вступил в 1834 году в Закавказский конно-мусульманский полк.
В составе командированного в Варшаву в ноябре 1834 года Закавказского конно-мусульманского полка наряду с штабс-капитаном Куткашенским Исмаил-беком, поручиком Бакихановым Джафар Кули Ага (младший брат Аббаскули-ага Бакиханова), был и прапорщик (в чине с 8 октября 1835 года) Гасан-бек Агаларов.
В 1840 году штабс-капитан Гасан-бек Агаларов за отличную службу был удостоен Ордена Святого Станислава III степени. В 1849 году Закавказский конно-мусульманский полк в боях за Дебрецен при подавлении Венгерского восстания разгромил венгерских повстанцев и завладел четырьмя пушками противника. За этот бой полк был удостоен Георгиевского знамени. За оказанную в бою отвагу помощник командира полка полковник Гасан-бек Агаларов 28 августа 1849 года был награждён орденом Святого Георгия IV степени
Из наградного представления главнокомандующего Действующей армией генерал-фельдмаршала Паскевича:
"в сражении с мятежными Венграми при г. Дебречине, 21 Июля 1849 г., находясь с тремя сотнями Закавказского Конно-Мусульманского полка на левом фланге, при произведённой атаке с особенным самоотвержением бросился на неприятельскую пехоту и уничтожил её совершенно, причём отбил первые два орудия и зарядный ящик; затем, преследуя неприятеля через город, взял 300 пленных и весь обоз"
В 1852 году полковник Гасан-бек Агаларов был назначен командиром Закавказского конно-мусульманского полка.
17 апреля 1857 года был произведён в генерал-майоры, с состоянием при Отдельном Кавказском корпусе. 8 ноября 1877 года «За отличие в делах против неприятеля» Гасан-бек Агаларов был произведён в генерал-лейтенанты, с состоянием при Кавказской армии.
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