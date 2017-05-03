Озеро Хуко в переводе с адыгского языка означает "дельфин"

03.05.2017 | 20:22

Хуко (адыг. Хыкъуэ) — озеро тектонического происхождения на границе между Адыгеей и Краснодарским краем.

Хуко в переводе с адыгского языка означает "дельфин". Название это, видимо, связано с тем, что с вершины одноимённой близлежащей горы форма озера напоминает очертания дельфина.

Другой перевод топонима с адыгского дословно означает "сын моря". Этот перевод считают более достоверным, так как адыги верили, что озеро является остатком древнего моря.

Озеро расположено на границе между Адыгеей и Краснодарским краем, в водоразделе Главного Кавказского хребта, между реками Пшехашхе и Шахе. Находится в 5 км к западу от Черкесского перевала и в 6 км к юго-западу от горы Фишт. Озеро располагается в Кавказском природном биосферном заповеднике и относится к территории, включённой ЮНЕСКО в Всемирное наследие.

История образования озера до конца не установлена. Предполагается, что в процессе происхождения озера Хуко главную роль сыграли тектонические процессы, поскольку оно расположено в районе мощной тектонической зоны Курджипско-Адлеровского разлома, которая разделяет Западный и Северо-Западный Кавказ. Считается, что озеро образовалось в котловине, возникшей из тектонических трещин, в которых интенсивно происходили эрозия и морозное выветривание, разрушавшее горные породы в процессе замерзании воды и последующем таянии льда и снега. Многие полагают, что озеро подземными каналами связанно с морем.

Недалеко от озера Хуко находится ещё одна озёрная впадина, в которой сохранилось небольшое угасающее озеро. Предполагается, что ранее оно было в два раза больше по площади современного Хуко, но затем значительно уменьшилось из-за прорыва водного потока через тонкую стенку водораздела в сторону реки Пшехашхе.

Площадь водоёма составляет 27,5 тыс. кв. метров при длине 260 метров и ширине 150 метров. Озеро находится на высоте 1744 метра над уровнем моря, его максимальная глубина составляет 10 метров. В озеро не впадает и из него не вытекает ни одна река, но уровень воды в нём постояннен весь год.

Отсюда открывается один из самых красивых панорамных видов на западный скальный бастион гор Фишт, Оштен и Пшеха-Су, который также привлекает сюда много туристов.

Адыги — коренные жители этих мест — считают озеро Хуко священным. Адыги верили, что озеро является остатком древнего моря и продолжает иметь некую связь с Черным морем, а также, что оно способно в засушливую погоду принести дождь. Так, в засуху жители окрестных аулов брали воду из озера и выливали её в близлежащие реки. Считалось, что как только эта вода достигнет моря, начнет идти дождь.

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