Единственное абазинское поселение на территории Абхазии

04.05.2017 | 17:28

В селе Члоу Абжуйской Абхазии есть поселение абазин (Абазақәа реиланхарҭа), в котором проживают переселенцы из горного села Псху. Это единственное абазинское поселение на территории современной Абхазии.

История их появления там такова: В 20-х годах в селение Псху от расправы бежали представители черкесских и абазинских знатных родов. Они обстроились здесь как могли, корчевали лес, возделывали поля, собирали мед. Лидер Абхазии Нестор Лакоба не только знал, кто и почему заселяется в Псху, но и незаметно для центральных властей помогал им. Чтобы чрезмерно разросшееся селение не бросалось в глаза недоброжелателей, он рассредоточивал мигрантов из высокогорного Псху по несколько семей в разные селения равнинной Абхазии. Так появились абазинские хозяйства в Дурипше и Арасадзыхе, но основная масса была поселена в горном селе Члоу.

В 2005 году в Сочи на Первом Всеабхазском аристократическом конгрессе со словами благодарной памяти о Несторе Лакоба выступила черкешенка из дворянского рода Бановых. Она родилась в Псху в 1946-м году. Там же и пошла в школу. Ее воспоминания о жизни в Абхазии и возвращении затем в Карачаево-Черкессию тронут любое сердце. Светлана Магометовна Тлисова (урожденная Банова) профессор Карачаево-Черкесской технологической академии не могла и не старалась скрывать волнения, вспоминая годы, прожитые в абхазских горах.

В Члоу было поселено 24 семьи (Дармиловы, Бановы, Кячевы, Такушиновы, Тхайцук, Адзиновы, Шенкао). #Абхазия@caucasus_now #факт@caucasus_now