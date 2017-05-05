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Что нам известно об аланском языке

05.05.2017  |  12:50
Что нам известно об аланском языке

Важным документом аланского языка, наряду с надписью на плите из ущелья Большого Зеленчука, является свидетельство византийского филолога и поэта 12 века Ионна Цеца, который в своей "Теогонии" приводит одни и те же предложения на латинском, русском, еврейском, арабском, турецком и аланских языках. Аланский текст гласит: "Дæ бон хуарз, ме фсина — хсина, курдигæй цæуис…киндзæ - ме хсинæ". Данный текст, несмотря на краткость, позволяет выявить некоторые черты аланского языка 12 века. (История СО АССР(Издание 2-е). Орджоникидзе, 1987)


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