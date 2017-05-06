Кто такие аланы

|in english
|ქართულად
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Что нам известно об аланском языке 2017-05-05 12:50
- Единственное абазинское поселение на территории Абхазии 2017-05-04 17:28
- Озеро Хуко в переводе с адыгского языка означает "дельфин" 2017-05-03 20:22
-
-
- Первый азербайджанец, награжденный орденом Св. Георгия 2017-05-03 14:08
- Красота женщин у абазин преобладает над красотой мужчин 2017-05-03 11:10
Кто такие аланы06.05.2017 | 12:23
Аланы - самоназвание ироны, в византийских источниках - аланы, по грузински - осы, по русски - ясы. Часть алан вместе с гуннами участвовала в Великом переселении народов и через Галлию, Испанию достигла Северной Африки...На рубеже 9 - 10 веков у алан возникает раннефеодальное государство... Развитие производительных сил, торговли приводит к зарождению феодальных городов, остатками которых являются городища Нижне - Архызское на р.Зеленчук, Верхне -и Нижне - Джулатское, на р. Терек, Алханкалинское на р. Сунжа и др.
О богатой аланской культуре дают представление знаменитые катакомбные могильники и городища на Сев.Донце и Северном Кавказе.
Прикладное искусство Алании в 4 - 5 веках представлено главным образом ювелирными изделиями из золота и серебра с полудрагоценными камнями. О наивысшем расцвете искусства алан ( 10 - 12 вв.) свидетельствуют предметы из Змейского могильника ( Северная Осетия)...
В 10 -12 веках у алан зародилась письменность...Прямыми и единственными потомками алан являются современные ираноязычныве осетины.
БСЭ. Изд.3-е.Т.2.С.381
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас