Кто такие аланы

06.05.2017 | 12:23

Аланы - самоназвание ироны, в византийских источниках - аланы, по грузински - осы, по русски - ясы. Часть алан вместе с гуннами участвовала в Великом переселении народов и через Галлию, Испанию достигла Северной Африки...На рубеже 9 - 10 веков у алан возникает раннефеодальное государство... Развитие производительных сил, торговли приводит к зарождению феодальных городов, остатками которых являются городища Нижне - Архызское на р.Зеленчук, Верхне -и Нижне - Джулатское, на р. Терек, Алханкалинское на р. Сунжа и др.

О богатой аланской культуре дают представление знаменитые катакомбные могильники и городища на Сев.Донце и Северном Кавказе.

Прикладное искусство Алании в 4 - 5 веках представлено главным образом ювелирными изделиями из золота и серебра с полудрагоценными камнями. О наивысшем расцвете искусства алан ( 10 - 12 вв.) свидетельствуют предметы из Змейского могильника ( Северная Осетия)...

В 10 -12 веках у алан зародилась письменность...Прямыми и единственными потомками алан являются современные ираноязычныве осетины.

БСЭ. Изд.3-е.Т.2.С.381