Народные танцы осетин

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Народные танцы осетин07.05.2017 | 17:28
Осетинские народные танцы
I. Танцы древнейшие - общинно-родового строя.
1. Цоппай.
2. Двухэтажный (нартовский симд).
3. Тымбыл симд (симд круговой).
4. Чепена (симд на одной ноге попеременно).
5. Устыты кафт (танец женщин во время моления о дожде и о солнце).
II. Танцы переходные от симда (как общеродового танца) к парным.
6. Нагуй симд (старинный симд на одной ноге).
7. Симд на двух ногах в одну сторону и в другую сторону.
8. Симд простой на одной ноге.
9. Симд «Сандрак» старинный.
10. «Сандрак» позднейший.
III. Танцы парные или в две пары.
11. Датагуй кафт.
12. Хонга кафт (кӕсгон кафт) старинный в одну пару.
14. Гогыз (танец индейки).
15. Переходный от кӕсгона (хонгӕ к зилгӕ кафту).
IV.
16. Зилгӕ кафт - круговой парный. Идея танца: ястреб и голубь (правило держаться во время танца мужчине к девице).
17. Зилгӕ кафт в две пары и больше (с 1900-го г.).
18. Зилгӕ кафт с плеткой (с 1890-го г.).
V. Танцы военного характера.
19. Лӕгты кафт (танец мужчин).
20. Старинный танец на носках с кинжалами (парный).
21. Танец одиночный с двумя кинжалами (позднейший), появляется с 1890-х гг.
22. Танец с двенадцатью кинжалами и более (позднейший).
23. Танец на носках без кинжалов (старинный).
24. Танец соревнования на носках мужчин и девиц.
(М. Туганов (1950 г.) в кн. Литературное наследие. 1977, стр. 94.)
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