Народные танцы осетин

07.05.2017 | 17:28

Осетинские народные танцы

I. Танцы древнейшие - общинно-родового строя.

1. Цоппай.

2. Двухэтажный (нартовский симд).

3. Тымбыл симд (симд круговой).

4. Чепена (симд на одной ноге попеременно).

5. Устыты кафт (танец женщин во время моления о дожде и о солнце).

II. Танцы переходные от симда (как общеродового танца) к парным.

6. Нагуй симд (старинный симд на одной ноге).

7. Симд на двух ногах в одну сторону и в другую сторону.

8. Симд простой на одной ноге.

9. Симд «Сандрак» старинный.

10. «Сандрак» позднейший.

III. Танцы парные или в две пары.

11. Датагуй кафт.

12. Хонга кафт (кӕсгон кафт) старинный в одну пару.

14. Гогыз (танец индейки).

15. Переходный от кӕсгона (хонгӕ к зилгӕ кафту).

IV.

16. Зилгӕ кафт - круговой парный. Идея танца: ястреб и голубь (правило держаться во время танца мужчине к девице).

17. Зилгӕ кафт в две пары и больше (с 1900-го г.).

18. Зилгӕ кафт с плеткой (с 1890-го г.).

V. Танцы военного характера.

19. Лӕгты кафт (танец мужчин).

20. Старинный танец на носках с кинжалами (парный).

21. Танец одиночный с двумя кинжалами (позднейший), появляется с 1890-х гг.

22. Танец с двенадцатью кинжалами и более (позднейший).

23. Танец на носках без кинжалов (старинный).

24. Танец соревнования на носках мужчин и девиц.

(М. Туганов (1950 г.) в кн. Литературное наследие. 1977, стр. 94.)