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Напутствие Васо Абаева молодому поколению

08.05.2017  |  16:20
Напутствие Васо Абаева молодому поколению

Василию Ивановичу Абаеву было 97 лет, когда группа цхинвальских педагогов обратилась к нему с просьбой написать какое-либо напутствие молодому поколению своих соотечественников:

"Моим младшим!

Мне больно, когда думаю об участи нашего родного языка. Его место не только в служебных кабинетах и на собраниях, но и в быту, в кругу семьи внушает опасения. Гибель языка есть гибель народа - это должен понимать каждый. Нет языка - нет народа. Бью тревогу и взываю: защитим, сохраним наш язык! Прежде всего - дома, в семье. В каждом доме на стене должен висеть плакат, написанный крупными буквами:

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-ОСЕТИНСКИ!"

По материалам статьи А. Алмазовой в научном журнале "Ирано-Славика" №3 (17), 2008 г.


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