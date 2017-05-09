﻿Мы живем в самой крутой республике мира - Северной Осетии!

09.05.2017 | 19:24

Мы живем в самой крутой республике мира! 🌏 И наша столица гордо носит название Владикавказ! 🏡 Это у нас трамвай уступает дорогу 🚃 автомобилям 🚘, только у нас светофор стоит ради красоты.🚦Это у нас с двумя высшими образованиями 💬идут работать на стройку. ⚒Только у нас приора 🚘 считается круче, чем мерседес. 🚗Только у нас сперва крадут невесту👰 и потом начинают узнавать кто она. 🙍🙇Только кударец с ножом 🔪страшнее танка, а без ножа🔪 он просто танк. Это наши парни не умея связать два слова на русском языке,🙇 умудряются познакомиться с лучшими девушками России. 💅👫 Это у нас при показателях 80% безработицы, 70% ездят на иномарках. 🚘🚙🚗🚖🚚 Это мы танцуем лезгинку 👣💃🏃перед ментами 🚨🚔🚓 чтобы затеять драку. 👊 Это мы учимся в ВУЗах России, сами об этом не зная😳. Только у нас телефон — фонарик📞 считают лучше, чем iPhone.📱Это наши парни рвутся на разборки находясь за 200 км, и обещают приехать за 5минут🚄🚘. Это только у нас бывший мойщик может подняться на пирамиде и кататься на Х6. 🚘 Это только наши сельские пацаны не зная русского языка набирают по 80-100 баллов на ЕГЭ😄😄. Это наши девушки убивают взглядом👸, а парни кулаками.👊 Это у нас на входах стоят две камеры: 🎥📷📹одна следит за входом, а вторая следит за первой 🎥чтоб её не спёрли. 😂 Это Северная Осетия — Алания где царит хаос и играет хонга 😊😊😊😊🙏💃💃👯❤❤❤❤💋💋💋💋