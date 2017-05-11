Пантеон осетинских покровителей

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Новости
Пантеон осетинских покровителей11.05.2017 | 19:24
1.Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов.
2.Уацилла — покровитель хлебных злаков и всего того, что произрастает на земле для пользы человека.
3.Фæлвæра — покровитель мелкого рогатого скота. 4. Тутыр — хозяин волков.
5.Сафа — покровитель домашнего очага и надочажной цепи.
6.Æфсати — покровитель охотников и диких зверей, небожитель.
7.Донбеттыр — повелитель воды, морской стихии. 8. Куырдалæгон — небесный житель, кузнец. 9. Галагон — повелитель ветров.
10.Гатаг — владыка рек.
11.Балсаг — повелитель всесокрушающего огненного колеса, Колеса Балсага.
12.Барастыр — владыка загробного мира.
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