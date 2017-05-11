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Пантеон осетинских покровителей

11.05.2017  |  19:24
Пантеон осетинских покровителей

 

1.Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов.

2.Уацилла — покровитель хлебных злаков и всего того, что произрастает на земле для пользы человека.

3.Фæлвæра — покровитель мелкого рогатого скота. 4. Тутыр — хозяин волков.

5.Сафа — покровитель домашнего очага и надочажной цепи.

6.Æфсати — покровитель охотников и диких зверей, небожитель.

7.Донбеттыр — повелитель воды, морской стихии. 8. Куырдалæгон — небесный житель, кузнец. 9. Галагон — повелитель ветров.

10.Гатаг — владыка рек.

11.Балсаг — повелитель всесокрушающего огненного колеса, Колеса Балсага.

12.Барастыр — владыка загробного мира.


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