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Самое старое поселение Алании

13.05.2017  |  18:14
Самое старое поселение Алании

Камунта — высокогорное селение в Уаллагкоме, входящее в муниципальное образование "Галиатское сельское поселение". Сегодня в нем постоянно проживает не более 20 человек, но исторически это одно из самых старых поселений на территории Республики Северная Осетия Алания. На территории Камунты находилось поселение значительной культуры бронзового и железного веков на Северном Кавказе — кобанской (XIII/XII-III вв. до н. э.). Непосредственно Камунтское древнее поселение относится к позднебронзовой эпохе.

Вокруг села археологами также обнаружены различные могильники, где, среди прочих артефактов, была найдена знаменитая бронзовая фигура оленя. Помимо кобанских, здесь присутствуют археологические памятники культуры алан V/VI-XI веков. В катакомбных захоронениях родовой аланской знати обнаружена керамика, ювелирные изделия, фрагменты орнаментированных тканей, золотые украшения и монеты из различных регионов: византийские V-IX веков, сасанидские VI века и аббасидские серебряные диргемы VIII века.

Примечательно, что 9 мая 2016 года Патриотический клуб "Родина" организовал в селе Камунта акцию "Бессмертный полк", которая была зафиксирована в "Книге рекордов России", как самая высокогорная.

Фото: Казбек Басаев


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