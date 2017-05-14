Настоящий "горный волк" - Багры

|in english
|ქართულად
воскресенье, 14 мая 2017
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Самое старое поселение Алании 2017-05-13 18:14
- Кинжал "хъама" является обязательным элементом национального костюма 2017-05-12 19:09
- Пантеон осетинских покровителей 2017-05-11 19:24
-
-
- Мы живем в самой крутой республике мира - Северной Осетии! 2017-05-09 19:24
- Напутствие Васо Абаева молодому поколению 2017-05-08 16:20
Новости
Настоящий "горный волк" - Багры14.05.2017 | 19:08
"Абазинец Багры из медовеевского общества Псоу был настоящий горный волк, готовый на все из алчности, подчинявшийся одному инстинкту своей хищной природы, но в то же время бессознательно покорный всему, что повелевал вековой обычай. Полуодетый, с обнаженной грудью и с руками голыми до локтей, покрытыми густыми черными волосами, с всклокоченной бородой и с косматою шапкой на голове, из-под которой светилась пара маленьких черных глаз, с буркою на плечах, — он походил скорее на какого-то мохнатого зверя, чем на человека. Только три вещи: ружье, обувь и кинжал, без которых нельзя жить и путешествовать в горах, были у него исправны: все остальное висело на нем в лохмотьях…"
© Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера.
#факт@caucasus_now
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter