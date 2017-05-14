Настоящий "горный волк" - Багры

14.05.2017 | 19:08

"Абазинец Багры из медовеевского общества Псоу был настоящий горный волк, готовый на все из алчности, подчинявшийся одному инстинкту своей хищной природы, но в то же время бессознательно покорный всему, что повелевал вековой обычай. Полуодетый, с обнаженной грудью и с руками голыми до локтей, покрытыми густыми черными волосами, с всклокоченной бородой и с косматою шапкой на голове, из-под которой светилась пара маленьких черных глаз, с буркою на плечах, — он походил скорее на какого-то мохнатого зверя, чем на человека. Только три вещи: ружье, обувь и кинжал, без которых нельзя жить и путешествовать в горах, были у него исправны: все остальное висело на нем в лохмотьях…"

© Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера.

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