Абхазы верили в бесконечного Бога

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Абхазы верили в бесконечного Бога15.05.2017 | 19:10
Абхазы верили, что существование мира – это результат божественного промысла, а над миром и человеком стоит абсолютно бесконечный Бог.
Традиционные социальные институты и религиозные верования абхазов всегда находились в неразрывном единстве и определяли собой абхазскую национальную идентичность.
Центральная идея религиозных представлений абхазов – это существование единого Бога-Творца – Анц?а (Анцва). Согласно традиционным верованиям, существование мира – это результат божественного промысла. Абхазы верили, что над миром и человеком стоит абсолютно бесконечный Бог.
Традиционная религия абхазов включает многочисленный пантеон богов и объектов сакрального почитания, в настоящей инфографике представлены некоторые из них. Верховное божество Анц?а (Анцва) определяется как творец природы и людей, повелитель и вседержитель мироздания. Он обладает всемогуществом, всеведением, благостью и пребывает в небе, его карающая сила — гром и молния.
Верования, сложившиеся у абхазов в древнейшую эпоху, не оставались неизменными, на протяжении истории они развивались, обогащались новыми представлениями.
По материалам Л. Акаба "Абхазы", А. Багателия "К истории религиозной жизни абхазского народа".
#факт@caucasus_now
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