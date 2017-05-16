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"Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой..."16.05.2017 | 19:24
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой.
А каждый дом - сам по себе держава.
Там все свое.
Там распорядок свой
И свой закон,
И правила,
И право.
Свои капризы у порога брось
И уважай привычки их любые:
Коль там хромые - обопрись на трость
И надевай очки, коль там слепые.
Тебе вручается очаг
Отныне и навеки!
Пусть он горит, как свет в очах,
Как сердце в человеке.
Сумей большой огонь разжечь
На малом огоньке
И хлеб большой сумей испечь
На небольшой муке!
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой.
А там свои тропинки от порога.
Чтоб сделать шаг, ты оглянись, постой
И выбери - куда поставить ногу.
Есть добрые слова - слова-лучи,
Щедрее будь на ласковое слово.
А есть слова, звучащие сурово.
Не взвесив слово, лучше промолчи.
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой.
Пусть он роднее будет с каждым годом.
И все, что там возникнет пред тобой,
Пусть будет солнцем для тебя и медом.
Не поддавайся даже мелкой ссоре.
Размолвка - обязательно к беде.
Обиду раствори, как ты в воде
Могла бы растворить щепотку соли.
Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой.
Там на тебя с оценкой взор нацелят.
А ты - мой плод, росла не за межой,
И по тебе меня оценят.
Ты слейся с ними, верная подруга
И преданная мужняя жена.
Но, как солдат, нет-нет да глянь по кругу
Не слишком ли уж ты окружена?
©Фазу Алиева
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