Абхазии повезло на учёных-энтузиастов

18.05.2017 | 19:09

Богатой своей удивительной флорой Абхазии повезло на учёных-энтузиастов, профессионалов своего дела, с небывалым рвением изучавших растительный мир этой страны. Уголок дикой и пленительной природы, Абхазия зачаровывает путешественников и исследователей, решающих посвятить себя полностью этому краю. Не стал исключением и Альфред Колаковский, человек больших способностей и необычайной работоспособности. Если жизнь Николая Альбова, неустанного естествоиспытателя, вложившего максимум сил в изучение флоры Абхазии, пронеслась с молниеносной скоростью, то Альфред Алексеевич стал долгожителем в научном мире. Редко о ком можно сказать, что труд осеняет светом повседневные дела и дни человека, но Колаковский был таким.

#факт@caucasus_now