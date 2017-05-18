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Новости
Абхазии повезло на учёных-энтузиастов18.05.2017 | 19:09
Богатой своей удивительной флорой Абхазии повезло на учёных-энтузиастов, профессионалов своего дела, с небывалым рвением изучавших растительный мир этой страны. Уголок дикой и пленительной природы, Абхазия зачаровывает путешественников и исследователей, решающих посвятить себя полностью этому краю. Не стал исключением и Альфред Колаковский, человек больших способностей и необычайной работоспособности. Если жизнь Николая Альбова, неустанного естествоиспытателя, вложившего максимум сил в изучение флоры Абхазии, пронеслась с молниеносной скоростью, то Альфред Алексеевич стал долгожителем в научном мире. Редко о ком можно сказать, что труд осеняет светом повседневные дела и дни человека, но Колаковский был таким.
#факт@caucasus_now
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