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﻿Под солнцем палящим раскинулся гордо могучий Кавказ

21.05.2017  |  20:31
﻿Под солнцем палящим раскинулся гордо могучий Кавказ

Под солнцем палящим, в горах непреступных, Раскинулся гордо могучий Кавказ. Легенды известны ему о влюбленных, Одну из таких он поведал для нас… В далеком ауле, где время застыло Жила, расцветала горянка одна, Но сердце ее непокорное было И взглядом одним всех сводила сума. С весенним рассветом, день жизнь обретая, Ей встретился парень один у ручья, Любовь колотилась в груди обжигая И сразу всем сердцем влюбилась она. Он мимо их дома верхом проезжая, Заглядывал в окна, ловя ее взгляд, С одной стороны, как кинжал протыкая С другой, словно солнце, теплом он богат. Он каждую ночь ей в любви признавался, Минуты не мог без нее он прожить, Во мгле непроглядной он в верности клялся И только лишь смерть их могла разлучить. Не выдержав боли она разрыдалась, Им трудно судьбу свою в тайне решать, Она ненароком к нему прижималась, Ей так не хотелось его потерять… Отец ее строгий о тайне разведал Решил он два сердца со зла погубить, Разбойникам плату он золотом выдал И парня в лесу приказал он убить, Но дочь услыхала о кознях отцовских Кричала в слезах: Без него я умру! Зачем так жесток этот мир для влюбленных, Ну как я теперь без него проживу… Безоблачным утром в весеннюю пору, Узнала что нету ее жениха, От горя такого пошла она к морю И душу от тела отделила скала. Легенда правдива и это все было, Любовь на земле существует одна. И горы к себе она приклонила И смерти сильней оказалась она.

(c)Адам Шефруков


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