Северный Кавказ — это особое место на земле

22.05.2017 | 14:08

"Северный Кавказ — это особое место на земле. Здесь и христианство, и ислам господствуют не так давно. Здесь еще живы традиции, сформированные религиозным мировоззрением Нартов. Поэтому мироощущение и миропонимание здесь несколько иное, чем в других местах. На Кавказе вопросы чести имеют не последнее значение. Так, например, герой осетинского эпоса Уырызмаг говорил: "Лучше смерть, чем позор". Так же понимают жизнь и традиционные кавказцы."

(c)Д.Б, Макеев. "Религиозное мировоззрение в Нартском Эпосе."