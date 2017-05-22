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Интересные факты о поэзии адыгов

22.05.2017  |  19:35
Интересные факты о поэзии адыгов

В структуру адыгского поэтического текста вставляются различного рода фонемы (о, ей, ой, уей), многосложные лексемы (орира, ри-райда, о-райда, ой-ра, уей жи). Их местоположение в рамках песенной строфы регламентировано, и за некоторыми исключениями — это окончания мелостроф. Обращает на себя внимание периодичность в изложении поэтического текста, заключающаяся в предшествовании содержательной части асемантическому разделу. Такая драматургия характерна для адыгских традиционных песен, где соло — содержательная часть, музыкальная функция которой импульс-зачин, а жъыу, построенное на асемантических лексических образованиях — его естественное завершение.

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