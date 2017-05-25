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Рождение ребенка у абхазов25.05.2017 | 20:06
Рождение ребенка у абхазов (часть 3)
Когда роженица впервые вставала с постели, совершался обряд агылара («подниматься», «вставать»). Обычно его проводили в четверг, в нем принимали участие только женщины.
Обрядовой трапезе предшествовало моление, которое проводила «чистая» (т.е. не способная к деторождению) пожилая женщина. Она брала пустую тарелку и три раза обводила ею вокруг роженицы и ребенка, а затем произносила молитву, в которой просила бога, чтобы все болезни прошли мимо и ребенок рос здоровым. Есть обрядовую пищу имели право только женщины и дети. Считалось, что мужчина, отведавший эту пищу, лишался мужской силы.
Новорожденного укладывали в люльку на третий или седьмой день после рождения. Перед тем, как уложить его в люльку, произносили разнообразные пожелания, например: «Чтобы ты светился как солнце, налился как луна». Запрещалось раскачивать пустую колыбель – считалось, что тогда ребенок вырастет беспокойным. Поднимать и переносить колыбель можно было только в одиночку – иначе это ассоциировалось с выносом покойника.
С колыбелью обращались осторожно и бережно. Если она была «счастливой», т.е. дети в ней росли здоровыми, то ее передавали по наследству из поколения в поколение. Первые месяцы ребенок постоянно проводил в люльке, лежа на спине в одном и том же неподвижном положении. #апсуаренессанс
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