en in english ge ქართულად
 
пятница, 26 мая 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

Оригинальный памятник Азербайджана - село Лахыдж

26.05.2017  |  11:10
Оригинальный памятник Азербайджана - село Лахыдж

Лагич или Лахыдж (азерб. Lahıc) — татский посёлок городского типа в Исмаиллинском районе Азербайджана. Расположен на южном склоне Большого Кавказа, в 71 км к северо-востоку от железнодорожной станции Мюсюсли. Представляет собой государственный историко-культурный заповедник XV-XIX вв., включённый в международный туристический маршрут «Великий шелковый путь».

Построенный по принципу квартальной застройки, Лагич представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения. Возраст местной канализационной системы оценивается примерно в 1000 лет. Все здания выполнены из камня, переложенного деревянными реями.

Лагич — один из известных на Кавказе и за его пределами ремесленно-торговых центров, прославившийся со времён средневековья изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. Лагич имеет 1500-летнюю историю. В 18-19 веке село было одним из главных центров производства медной посуды и оружия. Здесь действовало более 200 мастерских ремесленников, развивалось около ста видов ремесел. Изделия лагичских мастеров демонстрировались на Всемирной Венской выставке 1873 года, они представлены в Лувре, музее Альберта и Виктории в Лондоне, дворце Топкапы в Стамбуле и др.

 

В 2015 году «Искусство медного промысла Лагич» было включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО от Азербайджана.

#факт@caucasus_now


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100