Оригинальный памятник Азербайджана - село Лахыдж

26.05.2017 | 11:10

Лагич или Лахыдж (азерб. Lahıc) — татский посёлок городского типа в Исмаиллинском районе Азербайджана. Расположен на южном склоне Большого Кавказа, в 71 км к северо-востоку от железнодорожной станции Мюсюсли. Представляет собой государственный историко-культурный заповедник XV-XIX вв., включённый в международный туристический маршрут «Великий шелковый путь».

Построенный по принципу квартальной застройки, Лагич представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения. Возраст местной канализационной системы оценивается примерно в 1000 лет. Все здания выполнены из камня, переложенного деревянными реями.

Лагич — один из известных на Кавказе и за его пределами ремесленно-торговых центров, прославившийся со времён средневековья изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. Лагич имеет 1500-летнюю историю. В 18-19 веке село было одним из главных центров производства медной посуды и оружия. Здесь действовало более 200 мастерских ремесленников, развивалось около ста видов ремесел. Изделия лагичских мастеров демонстрировались на Всемирной Венской выставке 1873 года, они представлены в Лувре, музее Альберта и Виктории в Лондоне, дворце Топкапы в Стамбуле и др.

В 2015 году «Искусство медного промысла Лагич» было включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО от Азербайджана.

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