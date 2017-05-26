Лезгинский и дагестанский классик Кюре Мелик

26.05.2017 | 17:45

КЮРЕ МЕЛИК (1340 - 1410) - классик средневековой лезгинской и дагестанской литературы, жившем и творившем в далеких XIV - XV столетиях, чьи произведения открывают нам неизвестные, порой в крайней степени трагические страницы непростой жизни лезгин того времени. Информация о родном селе поэта разнится: согласно одним преданиям - это Курах, другие же называют им аул Курхюр.

Одна из легенд сообщает нам, что разбойники Тамерлана разорили и разрушили аул Курхюр. В то время в селе жил хорошо известный всем лезгинам поэт. Ему удалось объединить лезгин и встать в их главе. Звали этого поэта Мелик.

Когда полчища Тамерлана ворвались на территорию лезгин, отважный сын лезгинского народа поэт Мелик призвал своих земляков к борьбе с захватчиками. Своими жгучими, правдивыми стихами он поднимал бойцов освободительного движения на защиту родного очага.

Выходите спасать очаг!

Эй, лезгины, на нас напал враг, Вставайте, выходите спасать свой очаг! Это очередная беда, которая пришла к нам, Вставайте, выходите спасать свой очаг!

Эти враги злее, чем бешеные собаки, Грубее скал Кафских гор. Такую долю нам определил бог, Вставайте, выходите спасать свой очаг!

Татарские ханы, монгольские ханы — их полно, В долинах наших слышны вопли и стоны. Много лезгин не вернулось с поля брани, Вставайте, выходите спасать свой очаг!

С каждой стороны слышны крики, слухи о насилии, Говорят, сердца вырывают с мясом, о горе! Стон заживо похороненного слышен из могилы, Вставайте, выходите спасать свой очаг!

Меч лезгина остр — он режет волос с первого прикосновения, Он режет так, как китайскую бумагу, Не показывайте себя врагу слабым, о народ, Вставайте, выходите спасать свой очаг!

Кюре Мелик горит в пламени, Он предвидел беду, когда она была еще вдалеке. Не жди спасенья от бога, Вставайте, выходите спасать свой очаг!

Он в полной мере на себе ощутил зверство и жестокость иноземных угнетателей. Захватив Мелика, они связали его и принялись с ожесточением избивать и издеваться над ним, огнем обжигая его раны и глаза. После этого поэт был брошен в зиндан, где его морили голодом.

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