Как на Кавказе наказывали трусов и беглецов

28.05.2017 | 12:07

"Нельзя пройти молчанием ту особенность, которая замечается у абазинов при наказании труса или беглеца с поля сражения. Виновный в таком поступке связывался ремнями и выводился на середину улицы в толпу собравшихся зрителей. Жена, а если нет, то сестра его принимала от старейшины плеть и, под пронзительный вой туземной музыки, отсчитывала несколько ударов по плечам виновного и концом своей чадры вытирала ему глаза, хотя бы на них и не было слез, давая тем знать, что трус не лучше бабы.

— Сестры, посмотрите его, — говорит исполнявшая обряд, обращаясь к одним только женщинам. — Нет! — отвечают те — мы можем только пожалеть его… — Я — говорит одна — дарю ему свои шальвары. - А я старую чадру. — А я — перебивает третья — фустанелу.

Все подаренное приносилось на место наказания, на виновном разрывали черкеску, одевали в женские лохмотья, сурьмили ему брови, румянили лицо, обрекали на изгнание и концом накаленного кинжала выжигали на лбу труса треугольный знак. В след за тем несчастный при звуках музыки выгонялся женщинами из аула палками".

© Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Том I. Книга 2.

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