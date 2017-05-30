Как сражался аул Дады Юрт

30.05.2017 | 17:58

5 сентября 1819 года с рассветом аул Дады Юрт был окружен царскими войсками, состоявшими из шести рот и семи сотен казаков. С минарета мечети раздался призыв, жители выбегали на улицу, хватая оружие. Матери наставляли сыновей на подвиг, обещая проклясть их, если они проявят трусость в бою в этот несчастный для аула день. Артиллерия начала обстреливать аул, царские войска пошли в атаку. Чеченцы защищались с ожесточением. ...

Бесстрашные девушки Дади Айбика (дочь основателя аула Дады Центороевского) и Амаран Заза (Iaьмapaн Заза) с другими девушками аула, собравшимися на площади перед мечетью, игрой на медной чаре и песнями вдохновляли защитников селения. ...

Под обломками минарета мечети, разбомбленной царской артиллерией, погибла любимая невеста героя Дади-юрта Бахадара Мюстарга красавица Амapaн Заза. С кинжалами в руках погибли, поднятые на штыки, неустрашимые девушки Дади Айбика и Айди Жансига. В плен было взято лишь 14 тяжело раненных мужчин; находившихся в беспомощном состоянии и несколько десятиков девушек и женщин .

Во время переправы пленных через Терек, не желая переносить надругательства в плену, погибли, хватая с собой конвоиров в бурную реку, 46 захваченных в Дади-юрте чеченских девушек. Впоследствии, проходя мимо брода, где погибли девушки, терские казаки, снимая шапки и делая крестное знамение, говорили: "Здесь погибли сaмые геройские чеченские девушки, царствие им небесное".

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