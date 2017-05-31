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Новости
"Авария — это лучший отрывок Дагестана"31.05.2017 | 18:14
"Авария — это лучший отрывок Дагестана, плодовитое ядро его, цвет всего лучшего и сильного и в вере, и в политике. Хунзах — ее столица, резиденция ее правителей или ханов, счастливо географическим своим положением огражденная от нашествий со всех сторон … расположен на долине широкой и длинной, оканчивающейся с севера селом Сиух, с высоты, которого видны горные вершины, командующие Преображенским, заложенным для пребывания полка и силуэты Андийских высот, за которыми является роскошная растительность Чечни. Протяженность этой долины, усеянной пашнями, должно быть около 15 верст".
(c)Платон Иоселиани. "Путевые записки по Дагестану. В 1861 году".
#факт@caucasus_now
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