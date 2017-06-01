Называют они себя сами абадзою...

01.06.2017 | 14:58

"От реки Бзыба до р. Сочи обитают абазины - поколение, одноплеменное с абхазцами, говорящее с ними одним и тем же языком без всякого приметного изменения. Называют они себя сами абадзою, иногда и садзами, под каким названием более известны соседям своим, ибо абадза - слишком общее название и принадлежит всему племени, колена которого находятся и на северо-восточной покатости Кавказских гор и распространились до самой Кубани".

© Торнау Ф.Ф. Описание части восточного берега Черного моря от р. Бзыби до р. Саше.

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