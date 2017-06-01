Лезгинский стих посвящённый имаму Шамилю и повествующий о временах Кавказской войны

01.06.2017 | 14:58

Шамилан сув (Гора Шамиля)

Лезгинский стих посвящённый имаму Шамилю и повествующий о временах Кавказской войны. В стихе

возвышается образ Шамиля и его армии, которые предстают в виде неприступной горы, а также орлами, которые спустились с неба, чтобы защитить самое ценное, что у них есть - свою веру и отечество.

оригинал / подстрочный перевод

- Чи Къавкьазда са чIав авай / Было на Кавказе такое время у нас, - ЭвичIнавай лекьер цавай / Когда спустились орлы с неба - ЧIехи лекьрен тIвар Шамил тир / Главного орла звали Шамиль*

- Сувахъанар адан шанил тир / Горцы были его воинами!

- Гьей, лагь Панагь, женг чIугурла / Эй, скажи Панах, во время битвы

- Душманарин жергер чукIурдай / Вражеские ряды (они) сметали (уничтожали)! - Кьакьан синер Шамилан тир / Высокие склоны занимал Шамиль - Сувар чебни шанилар тир / И сами горы были его войском!

- Ам кьиле аваз кьегьалар чи / С ним во главе, наши храбрецы - ТIурфанариз уфтан хьанай / Побеждали над бурями! - Азадвилихъ элкъвей лекьер / Они - орлы, выбравшие свободу - Динни иман ватан хьанай / Религия и вера стали (им) отчизной.

- И ватанда амач лугьуз / Говорят, что на этой земле не осталось уже, - Чун агудай имилан сув/ Сплотившей нас, горы предводителя (Шамиля).

- Хкаж хьана чи рикIера / Возвысились (остались навечно) в наших сердцах - Шамилан тIвар, Шамилан сув / Имя Шамиля, гора Шамиля!