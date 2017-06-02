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Кавказ прославил русского офицера Федора Торнау

02.06.2017  |  15:00
Кавказ прославил русского офицера Федора Торнау

Русский офицер Фёдор Фёдорович Торнау в течение своей долгой жизни, полной тяжёлых испытаний,

успел побывать в различных городах и странах, однако именно Кавказ прославил его как автора документальных произведений, представляющих большой интерес для изучения истории этого региона. Пленённый красотой и древними обычаями этого края, и побывавший в прямом смысле в плену у горцев, он не раз возвращался на Кавказ. Выполняя конфиденциальные поручения российского военного командования на Кавказе, он общался с местным населением, изучал обычаи и нравы горцев, при этом делая подробные записи. Эти описания позднее легли в основу его литературных произведений, по праву получивших высокую оценку ученых, в том числе и за рубежом. Данные, полученные Торнау, имели высокую ценность благодаря освещению жизни и быта народов Кавказа, в частности, абхазов, о которых в те времена практически ничего не знали.

#факт@caucasus_now


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