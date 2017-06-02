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Никто из нас не застрахован от зависти и от беды...

02.06.2017  |  15:02
Никто из нас не застрахован от зависти и от беды...

Никто из нас не застрахован От зависти и от беды От оскорбительного слова, От злобы - матери вражды. Злорадствует твой враг недальний И я предположить могу Чем день твой горше и печальней, Тем слаще твоему врагу. Ему не важно, кто-ты, что-ты Ты для него всего лишь враг, Нет у него иной заботы, Как ждать, чтоб ты попал впросак. Он весел от твоей печали, Твоей беде он рад весьма. Хотя она ему едва ли Прибавит силы и ума. Стерпи все козни, все укоры Врагов своих удачей зли, Но так живи, чтоб наши горы Тебя стыдится, не могли. Иди прямой своей дорогой Вражда ничтожеств - не беда В конце концов, страшней намного Их дружба, нежели вражда. Пускай они тебя ославят Их ненависть почти за честь Пускай они враждой заставят Тебя быть лучше, чем ты есть. Врагов не следует стыдиться И опускать в бессилье рук. Всегда, чем голосистей птица, Тем больше хищников вокруг

©Кайсын Кулиев


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