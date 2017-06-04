Летчик-герой ﻿Суламбек Сусаркулович Осканов

04.06.2017 | 12:15

Суламбек Сусаркулович Осканов [8 января 1943 года — 7 февраля 1992 года] - военный лётчик, генерал-майор авиации. Герой Российской Федерации. Кандидат военных наук.

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР [ныне Республики Ингушетия] в крестьянской семье.

После окончания школы Осканов поступил в ремесленное училище в Грозном. Одновременно учился в местном аэроклубе.

В 1966 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков и стал лётчиком-инструктором в звании лейтенанта. В 1969 году назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи.

С окончанием в 1974 году Военно-политической академии имени В. И. Ленина Осканов получил назначение на должность заместителя командира истребительно-авиационного полка Группы советских войск в Германии. Было присвоено звание "Военный лётчик 1-го класса". Затем полковник Осканов был назначен старшим лётчиком-инспектором Службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР. Он одним из первых в ВВС освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29.

С 1984 по 1986 годы служил в качестве заместителя командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск в Венгрии. Это были годы дальнейшего совершенствования боевого мастерства военного летчика высшего класса. Его представляют к присвоению почетного звания "Заслуженный военный лётчик СССР", но данное звание Осканову присвоено не было.

В 1987 году полковник Осканов был назначен заместителем начальника Центра боевой подготовки и переучивания лётного состава ВВС СССР в Липецке. 6 мая 1989 года ему было присвоено воинское звание "генерал-майор авиации". В том же году он был назначен начальником Липецкого центра боевой подготовки.

В 1990 году генерал-майор Осканов защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата военных наук. В том же году он получает звание — "Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР". В 1991 году он заочно окончил Военную академию Генерального штаба.

7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Похоронен генерал-майор Осканов в родном селе Плиево Республики Ингушетия.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга генерал-майору авиации С. С. Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее награждён орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР", медалями.

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