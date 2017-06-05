Однажды в Табасаран пришло тревожное известие о нападении иноземцев

05.06.2017 | 17:28

"Однажды в Табасаран пришло тревожное известие, что чужеземцы, захватив всю степь Аран, что находится южнее Дербента, пробираются в горы. Это было многочисленное войско персидского шаха Езидара (Иездигерда) Враги все сметали на своем пути. Они убивали всех, не щадя даже грудных детей. Через несколько дней они захватили город Дербент и покорили всех жителей. Иранцев было так много, что часть их обосновалась севернее города в местечке под названием "Кафари".

Чудом уцелевшие жители древнего Дербента с ужасом рассказывали о преследованиях захватчиков. Табасаранцы послали гонцов во все концы Южного Дагестана и сообщили о приближающейся беде. О трагических событиях в Дербенте стало известно и семерым братьям-богатырям из селения Кулик. Они решили собраться силами у родника, что находится под Черным лесом. Три дня горцы готовились к сражению с персами. Молодые воины точили свои мечи и сабли, подгоняли свои кубачинские доспехи на себе и конях. Братья-богатыри собрали горцев и пошли на место встречи.

На сходе объединенных сил решили, что семеро братьев с отрядами ополченцев ночью с восходом луны нападут на врагов с разных сторон. Остальные - ждут сигнала в густом лесу.

Как только показалась луна, словно стрелы молнии двинулись отряды на лагерь персов. Через миг взметнулись костры горящих палаток врага. Крики напавших и стоны раненых чужестранцев перемешались в одном ужасном вое. В панике покидавших своих пристанищ врагов настигали тысячи раскаленных стрел. Враги начали тесниться к лесу. Вдруг из леса неожиданно налетели отряды ополченцев. Так до утра горцы рубили врагов, не давая чим опомниться.

С рассветом было видно, что часть персов осталась на поле битвы. Но среди захватчиков отважно сражался один воин, на голове которого был золотой шлем. Это был их предводитель. Когда бой несколько затих, он крикнул табасаранам, что намерен сразиться с кем угодно в единоборстве. Из глаз его сверкали искры, конь становился на дыбы и танцевал. Иранский богатырь поражал своей отвагой и красотой.

Все остановились и ждали, чем закончится вызов иранского вожака. Тогда семеро братьев собрались и решили послать на единоборство наиболее смелого - старшего. Табасаранский богатырь как горный орел стрелой налетел на противника. Сперва соперники бились мечами и щитами. От искр их ударов горела земля. И персы, и горцы, затаив дыхание, следили за сражением двух смельчаков. Они бились долго и беспощадно, но силы были равными. Затем единоборцы решили биться на копьях. Несколько раз с разбегу их кони врезались с криком друг в друга. Но изможденные смельчаки не подавали виду, что устали. Последний раз табасаранский богатырь собрался с силой и с криком "Я Тевекер!"40 ( "О, Тевекер!") как коршун налетел на перса и с размаху ударил мечом по противнику. Враг раскололся на две части и свалился на майдан.

Когда персы увидели мертвого вожака, в панике бросились в крепость Нарин-кала и крепко заперлись внутри. А горские отряды не могли войти в город, -крепостные стены были слишком высокими. Но чтобы защищать Табасаран от персов, братья-богатыри решили построить семь крепостей в горах. Тогда были построены крепости Дюбек, Цанак, Хучни, Ваак, Ришит (Дарваг), Рубас, Мамрачарик".

©Тасаранское предание из книги "История Табасарана" Исаев И.Р.

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