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Вчера мне рассказали наши горы...

06.06.2017  |  20:40
Вчера мне рассказали наши горы...

ВЧЕРА МНЕ РАССКАЗАЛИ НАШИ ГОРЫ...

Вчера мне рассказали наши горы, Что жил давно один адыгский род, В котором было для мужчин позором Живыми встретить 25-й год.

Да, были дни… Суровая эпоха… Гремели предки доблестью своей. Но почему-то я печальным вздохом Встречаю 25-й юбилей.

Мне 25. Недолгая дорога. я только у истоков своих дел. Но всё же, четверть века-это много! О, как же мало сделать я успел!

И раз уж мне идти по жизни дальше, Секундой каждой буду дорожить. Я многих предков стал сегодня старше, Я это постараюсь заслужить!

©Артур Кенчешаов


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