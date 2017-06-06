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Новости
Вчера мне рассказали наши горы...06.06.2017 | 20:40
ВЧЕРА МНЕ РАССКАЗАЛИ НАШИ ГОРЫ...
Вчера мне рассказали наши горы, Что жил давно один адыгский род, В котором было для мужчин позором Живыми встретить 25-й год.
Да, были дни… Суровая эпоха… Гремели предки доблестью своей. Но почему-то я печальным вздохом Встречаю 25-й юбилей.
Мне 25. Недолгая дорога. я только у истоков своих дел. Но всё же, четверть века-это много! О, как же мало сделать я успел!
И раз уж мне идти по жизни дальше, Секундой каждой буду дорожить. Я многих предков стал сегодня старше, Я это постараюсь заслужить!
©Артур Кенчешаов
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