Советский математик Мурадин Абубекирович Кумахов

07.06.2017 | 20:43

Мурадин Абубекирович Кумахов (26 июля 1941 — 25 июня 2014) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор. Родился в с. 2-й Лескен (Кабардино-Балкария), адыг. Директор и основатель Института рентгеновской оптики. Лауреат Премии Международной организации инженеров-оптиков, Научного совета РАН по аналитической химии, член Германского физического общества. В 1964 году окончил Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В конце 1970-х тридцатилетний доктор физико-математических наук Мурадин Кумахов из НИИ ядерной физики МГУ номинировался на Нобелевскую премию за эффект, наблюдающийся при прохождении частицы в кристалле. В конце 1980-х работал руководителем лаборатории в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Автор 95-и российских и международных патентов. Основным изобретением является линза, предназначенная для фокусировки рентгеновского излучения, известная как Линза Кумахова.

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