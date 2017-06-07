en in english ge ქართულად
 
среда, 7 июня 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

Одно из самых страшных и разрушительных землетрясений в мировой истории

07.06.2017  |  14:08
Одно из самых страшных и разрушительных землетрясений в мировой истории

(Анон)

Одно из самых страшных и разрушительных землетрясений в мировой истории произошло в 1988 году в Армянской ССР. 7 декабря 11 часов 41 минуту начались подземные толчки магнитудой в 9-10 баллов (по 12 бальной шкале). Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

За несколько секунд погибло около 50 тысяч человек, 25 тысяч стали инвалидами, а сотни тысяч остались без крова. 50% Армении превратились в руины в одно мгновение.

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв, находившийся в тот момент с визитом в США, прервал свой визит, отправившись в разрушенные районы Армении.

Это была из тех трагедий, которая сплотила весь мир. Помощь поступала отовсюду. В восстановлении разрушенных районов приняли участие 111 стран. Лидер Кубы Фидель Кастро организовал сдачу крови для тяжело раненных и сам принял участие в этой акции, сдав и свою кровь.В Армению прибыла Мать Тереза и сестры ордена.

#факт@caucasus_now


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100