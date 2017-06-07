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Одно из самых страшных и разрушительных землетрясений в мировой истории07.06.2017 | 14:08
(Анон)
Одно из самых страшных и разрушительных землетрясений в мировой истории произошло в 1988 году в Армянской ССР. 7 декабря 11 часов 41 минуту начались подземные толчки магнитудой в 9-10 баллов (по 12 бальной шкале). Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.
За несколько секунд погибло около 50 тысяч человек, 25 тысяч стали инвалидами, а сотни тысяч остались без крова. 50% Армении превратились в руины в одно мгновение.
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв, находившийся в тот момент с визитом в США, прервал свой визит, отправившись в разрушенные районы Армении.
Это была из тех трагедий, которая сплотила весь мир. Помощь поступала отовсюду. В восстановлении разрушенных районов приняли участие 111 стран. Лидер Кубы Фидель Кастро организовал сдачу крови для тяжело раненных и сам принял участие в этой акции, сдав и свою кровь.В Армению прибыла Мать Тереза и сестры ордена.
#факт@caucasus_now
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