Известные продуктовые бренды из Северного Кавказа

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воскресенье, 11 июня 2017
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Новости
Известные продуктовые бренды из Северного Кавказа10.06.2017 | 19:33
Продукты питания/бренды из Северного Кавказа популярные в российских ритейлах.
1. Абхазская аджика АМЦА и другие в ассортименте. 2. Абхазский мед в ассортименте.
3. Адыгейские сыры в ассортименте от Гиагинского молзавода и линейка кавказских/адыгейских сыров от компании Умалат.
4. Кабардинская лечебная минеральная вода Нарзан.
5. Карачаево-Черкесская минеральная вода Архыз.
6. Лезгинская лечебная минеральная вода Рычал-Су. 7. Лезгинские соления в ассортименте от компании ФэрЭльГам.
8. Осетинские пироги в ассортименте.
Отметьте в комментариях если о какой-то продукции забыли (кроме алкогольной продукции).
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