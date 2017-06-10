Известные продуктовые бренды из Северного Кавказа

10.06.2017 | 19:33

Продукты питания/бренды из Северного Кавказа популярные в российских ритейлах.

1. Абхазская аджика АМЦА и другие в ассортименте. 2. Абхазский мед в ассортименте.

3. Адыгейские сыры в ассортименте от Гиагинского молзавода и линейка кавказских/адыгейских сыров от компании Умалат.

4. Кабардинская лечебная минеральная вода Нарзан.

5. Карачаево-Черкесская минеральная вода Архыз.

6. Лезгинская лечебная минеральная вода Рычал-Су. 7. Лезгинские соления в ассортименте от компании ФэрЭльГам.

8. Осетинские пироги в ассортименте.

Отметьте в комментариях если о какой-то продукции забыли (кроме алкогольной продукции).