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Известные продуктовые бренды из Северного Кавказа

10.06.2017  |  19:33
Известные продуктовые бренды из Северного Кавказа

Продукты питания/бренды из Северного Кавказа популярные в российских ритейлах.

1. Абхазская аджика АМЦА и другие в ассортименте. 2. Абхазский мед в ассортименте.

3. Адыгейские сыры в ассортименте от Гиагинского молзавода и линейка кавказских/адыгейских сыров от компании Умалат.

4. Кабардинская лечебная минеральная вода Нарзан.

5. Карачаево-Черкесская минеральная вода Архыз.

6. Лезгинская лечебная минеральная вода Рычал-Су. 7. Лезгинские соления в ассортименте от компании ФэрЭльГам.

8. Осетинские пироги в ассортименте.

Отметьте в комментариях если о какой-то продукции забыли (кроме алкогольной продукции).


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