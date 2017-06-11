Единственная женщина, дважды покорившая Эверест

11.06.2017 | 19:37

Лейла Албогачиева — ингушская альпинистка, единственная российская спортсменка, дважды покорившая высочайшую вершину планеты Эверест(8848 м).Лейла увлеклась альпинизмом в конце 90-х.Ее первой вершиной был Эльбрус, она сделала восхождение в 1998 году в возрасте 30 лет. В общей сложности она 12 раз покоряла Эльбрус за свою спортивную карьеру. Лейла, будучи простой сельской учительницей русского языка и литературы, имела очень сильный, целеустремленный характер и была большой патриоткой своего народа. В 2012 году с составе команды Ингушетии она сделала свое первое восхождение на Эверест с южной стороны. И первое, что сделала Лейла на пике- совершила дуа за мир и процветание на своей земле. Были установлены флаги Ингушетии, СКФО и РФ. Затем в 2013 году Лейла повторно совершила восхождение на Эверест в одиночку. На этот раз с северной, более сложной для подъема стороны. Ею были покорены также Аконгогуа(Южная Америка, Аргентина.) и Килиманджаро(Африка).Лейла, за свои достижения была удостоена чести стать участницей факельной эстафеты к открытию Олимпиады-2014 в Сочи. К огромному сожалению, жизнь Албогачиевой оборвалась трагически. Она погибла 21 сентября 2014 года, сорвалась при спуске с Эльбруса. Похоронена на родовом кладбище в Али- Юрте. Дала геч дойла цунна!

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