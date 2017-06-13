Уникальный некрополь "Мёртвый город" — Цой-Педе

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Новости
Уникальный некрополь "Мёртвый город" — Цой-Педе13.06.2017 | 17:40
Один из самых уникальных памятников древности Итум-Калинского района Чеченской республики находится в исторической области Мелхиста, что означает "Страна Солнца", в верховьях Аргуна, — это некрополь "Мёртвый город" — Цой-Педе. По некоторым данным, Цой-Педе входит в список семи самых труднодоступных достопримечательностей России. Цой-Педе один из крупнейших на Кавказе средневековых некрополей (46 объектов: склепы и башни), всего пять-шесть километров до границы с Грузией
#belated@caucasus_now #Чечня@caucasus_now
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