К середине XVIII в. Население Кабарды составляло 300 тыс. человек

15.06.2017 | 12:50

"К середине XVIII в. Население Кабарды составляло 300 тыс. человек, к последней четверти XIX в. Насчитывалось всего 35 тыс., оно сократилось в 9 раз. (См. Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию - последствие Кавказской войны. Нальчик, 1994. с. 8). Генерал Ермолов, главный палач кабардинского народа, признавал, что кабардинцы, "почитаемые храбрейшими между всеми горцами…, отчаянно противостояли русским в кровопролитных сражениях".

Особо следует сказать о "битве русских с кабардинцами" 1779 г. В народной памяти она сохранилась под названием Мазибл зауэ (Семимесячная война), Пщы-уэркъ зауэ (Княжеско-дворянская война). В этой войне со стороны кабардинцев участвовали только князья и дворяне. Простой народ остался в стороне, по всей вероятности, не по причине классовых позиций, как может показаться. Просто таков был в ту пору классовый состав кабардинского войска- князья со своими узденями. В военное ополчение иногда вовлекались и крестьяне в качестве стрелков. Князья и уорки, считавшиеся носителями народной доблести, особенно в военном отношении (и особенно дворяне- уэркъ напэ- дворянская совесть), испытывали комплекс вины за насилие, чинимое над их народом, и хотели очистить свою совесть триумфом или героической смертью.

К нападению на линию готовились долго. Кабардинцам вместе с закубанцами удалось собрать ополчение в 15 тысяч человек. Двигаясь двумя колоннами, они атаковали крепости и редуты на всем протяжении Моздокской линии, включая крепость Святого Павла, где был расположен лагерь, самого командующего русскими войсками генерала Якоби. "Никогда еще набеги на линию не принимали такого большого размера и никогда еще враги не действовали с такой энергией и силой,- говорит Потто". Но кабардинцы потерпели жестокое поражение. Противник оказался гораздо сильнее. Повстанцы допустили ряд непростительных ошибок. Под конец их погубила беспечность. Уже осенью (война началась ранней весной), отступив от линии, они стали лагерем на острове, образуемом Малкой. (Историк Валерий Сокуров, посвятивший Семимесячной войне замечательный очерк, полагает, что это то место, которое кабардинцы называют Къетыкъуэ Т1уащ1э (Кайтукино Междуречье), находящееся чуть ниже современного селения Псыхурей). Из- за неправильной организации разведки и дозора, адыги проворонили (или не оценили по- должному) подкрепление, подошедшее к Якоби под командованием генерал майора Фабрициана Мало того, не заметили, как окружили их лагерь, как угнали их лошадей.

Кровавая сеча началась утром 29 сентября. В.А. Потто приводит перечень войсковых единиц, участвовавших в этом сражении с русской стороны: Томский пехотный полк, батальон Кабардинского полка (это название полк получил отнюдь не по национальному составу, а по месту формирования и дислокации), два егерских батальона, две роты Моздокского полевого батальона, Моздокский казачий полк, тысячи донских казаков и калмыков, десять эскадронов Владимирского драгунского полка…

Отступать кабардинцам было некуда, тем не менее, на предложение сдаться они ответили ружейным огнем. Мало кому удалось живым выйти из этого пекла. Выбор их был один: умереть достойно. Нет основания полагать, что кто- либо из малодушия или трусости не исполнил свой последний долг перед уэркъ напэ.

Из рапорта генерала Фабрициана: "Огонь продолжался от обеех сторон от 7 часу поутру до 12 часов. Исчево видно их было бесчеловечное упорство и тем блистательная для наших воиск победа. Ибо оне сколько их только было вырезаны до последнего человека и их весь стан. И около оного, вверх и вниз по реке Малке покрыт мертвыми телами, между которыми все их знатнейшие предводители пали. Единственно за тем, что оне в полон отдаваться не хотели…"…

В семимесячной войне погиб весь цвет кабардинской аристократии, после чего она больше никогда не смогла оправиться и занять прежнее свое положение. Мужество кабардинских воинов народ воспел в песнях и до сих пор хранит в преданиях".