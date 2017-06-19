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Танец Circassian Circle - "Черкесский круг"

19.06.2017  |  16:31
Танец Circassian Circle -

В Шотландии и Ирландии есть танец, который называется Circassian Circle - "Черкесский круг". Танец входит в обязательную программу хореографического класса.

"Черкесский круг" появился в Шотландии в 17 веке. Как он появился у столь отдаленного от черкесов народа, нет комментариев ни у ученых, ни у этномузыкологов, занимающихся шотландской и ирландской музыкой. В то время правительство Англии скрытно и частично открыто снабжало деньгами и оружием горцев, которые воевали с войсками царской России. Вероятно всего оттуда же и появился этот танец.

#факт@caucasus_now


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