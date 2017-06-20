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Многие народы могут похвастаться своим историческим наследием20.06.2017 | 16:34
Многие народы могут похвастаться своим историческим наследием, и это наследие проявилось в живописи, архитектуре, литературе….
Кавказцы могут похвастаться и этим тоже, а так же тем, что течет в наших венах.
Ни одно другое место на Земле не смогло объединить на столь небольшой территории столько народов, столь разных в отдельности, но столь же отчаянно одинаковых в своем желании не осквернить Законы Гор.
Нас- кавказцев объединяет общий дух, дух Кавказа, тот, что кровью в нас алеет, тот который давал нашим предкам силы в самые тяжкие минуты горя и отчаянья умирать не предав- от удара в грудь, а не в спину.
Мы воевали на протяжении всей нашей истории, воевали доблестно и до конца, много бед обрушивались на нашу
Родину и у каждого народа есть боль, но что бы, ни было, как бы не было страшно оружие завоевателя и как бы не казалось, что народ погиб, всегда на помощь тем, кто заслуживает, приходила победа, и победа эта выражалась в сохранении нации, в сохранении традиции, языка, культуры. Для памяти предков, за истину и правду – в единении и мире!
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