Именования некоторых народов Кавказа на карачаево-балкарском языке:

Эбзели - Сван; Тегей - осетины/Осетия Гюрджюлю - Грузин; Суджалы - Убых Юнгюшлю - Ингуш; Нокъчиле - Чеченцы (из летописей Къарчи); Мастыкълы - Адыг; Ногъайлы - Ногаец; Къаджарлы - Азербайджанец; Боздукълу - Бжедуг; Къумукълу - Кумык; Таулу къумукъ - Другие дагестанцы, т.к. приезжая в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию они разговаривали на кумыкском языке; Темиркъойлу - Темиргой; Хачыпсылы / Эпсуалы - Абхаз; Эрменли - Армянин; Аджарлы - Аджарец; Маргъал, Мегрелли, -Мегрел;

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