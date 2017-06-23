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Именования некоторых народов Кавказа на карачаево-балкарском языке

23.06.2017  |  18:42
Именования некоторых народов Кавказа на карачаево-балкарском языке

Именования некоторых народов Кавказа на карачаево-балкарском языке:

Эбзели - Сван; Тегей - осетины/Осетия Гюрджюлю - Грузин; Суджалы - Убых Юнгюшлю - Ингуш; Нокъчиле - Чеченцы (из летописей Къарчи); Мастыкълы - Адыг; Ногъайлы - Ногаец; Къаджарлы - Азербайджанец; Боздукълу - Бжедуг; Къумукълу - Кумык; Таулу къумукъ - Другие дагестанцы, т.к. приезжая в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию они разговаривали на кумыкском языке; Темиркъойлу - Темиргой; Хачыпсылы / Эпсуалы - Абхаз; Эрменли - Армянин; Аджарлы - Аджарец; Маргъал, Мегрелли, -Мегрел;

Урия - Грузинские евреи.

#факт@caucasus_now


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