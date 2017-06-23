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Новости
Именования некоторых народов Кавказа на карачаево-балкарском языке23.06.2017 | 18:42
Именования некоторых народов Кавказа на карачаево-балкарском языке:
Эбзели - Сван; Тегей - осетины/Осетия Гюрджюлю - Грузин; Суджалы - Убых Юнгюшлю - Ингуш; Нокъчиле - Чеченцы (из летописей Къарчи); Мастыкълы - Адыг; Ногъайлы - Ногаец; Къаджарлы - Азербайджанец; Боздукълу - Бжедуг; Къумукълу - Кумык; Таулу къумукъ - Другие дагестанцы, т.к. приезжая в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию они разговаривали на кумыкском языке; Темиркъойлу - Темиргой; Хачыпсылы / Эпсуалы - Абхаз; Эрменли - Армянин; Аджарлы - Аджарец; Маргъал, Мегрелли, -Мегрел;
Урия - Грузинские евреи.
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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