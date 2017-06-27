Потто - об аварцах

27.06.2017 | 17:42

ПОТТО О АВАРЦАХ:

Это были те самые аварцы, которые еще при шах-Аббасе спустились с гор в цветущие долины по Алазани и образовали несколько вольных обществ, из которых ближайшее и самое опасное для Грузии было Джаро-Белоканское. Владея богатыми землями в Кахетии, аварцы не утратили, однако, суровой. воинственности, некогда воспитанной в них горной природой, и войну предпочитали торговле, ремеслам и хлебопашеству.

Джары, Белоканы и Катехи, три главные селения этого геза (союза), скоро сделались центрами, куда со всех сторон Дагестана сходились удальцы, жаждавшие добычи, и оттуда, под руководством джарских старшин, они устремились на Грузию. Когда Персия владела нынешним Закавказским краем, то для защиты Грузии от горцев шах вынужден был содержать постоянно большое охранное войско, но и войско это не помогало Грузии: аварцы прокрадывались до самого Тифлиса и из-под стен его уводили в плен целые селения.

Грозный завоеватель Востока, Надир-шах, вздумал было наказать дерзость аварцев и послал на них многочисленное войско, но горцы укрепились в Белоканах, и при штурме его четырнадцать тысяч грузин и брат Надир-шаха пали жертвами гибельной неудачи. С тех пор аварцы стали считаться непобедимыми.

Отрывок из книги А.В. Потто «Кавказская война»

Примечание: Потто Василий Александрович (1836 - 1911) — генерал-лейтенант русской армии немецкого происхождения, военный историк. Автор многотомного труда «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях»

#факт@caucasus_now