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Новости
Це, цые, цей (черкеска) — деталь адыгского коплекса одежды28.06.2017 | 13:14
Це, цые, цей (черкеска) — деталь адыгского коплекса одежды, которая называется фащэ/шъуашэ, и переводится как "форма". Само слово цые образовано от слова цы (шерсть) и означает сукно.
Уникальностью этой одежды является её удобство для всех явлений в жизни, таких, как земледелие, война, танцы, наездничество и другие. У адыгов все слои населения носили цые, но было различие в цветовой гамме для разных сословий, а способ ношения зависел от ситуации и возраста.
Понятно, что шитьем черкесок занимались черкешенки, поэтому адыгская мужская одежда так гармонично сочетается с женской. Одежда адыгов это отражение культуры и образа жизни народа, а также вкуса прекрасной его половины.
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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