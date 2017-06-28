en in english ge ქართულად
 
среда, 28 июня 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

﻿Це, цые, цей (черкеска) — деталь адыгского коплекса одежды

28.06.2017  |  13:14
﻿Це, цые, цей (черкеска) — деталь адыгского коплекса одежды

Це, цые, цей (черкеска) — деталь адыгского коплекса одежды, которая называется фащэ/шъуашэ, и переводится как "форма". Само слово цые образовано от слова цы (шерсть) и означает сукно.

Уникальностью этой одежды является её удобство для всех явлений в жизни, таких, как земледелие, война, танцы, наездничество и другие. У адыгов все слои населения носили цые, но было различие в цветовой гамме для разных сословий, а способ ношения зависел от ситуации и возраста.

Понятно, что шитьем черкесок занимались черкешенки, поэтому адыгская мужская одежда так гармонично сочетается с женской. Одежда адыгов это отражение культуры и образа жизни народа, а также вкуса прекрасной его половины.


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100