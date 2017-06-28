﻿Це, цые, цей (черкеска) — деталь адыгского коплекса одежды

28.06.2017 | 13:14

Це, цые, цей (черкеска) — деталь адыгского коплекса одежды, которая называется фащэ/шъуашэ, и переводится как "форма". Само слово цые образовано от слова цы (шерсть) и означает сукно.

Уникальностью этой одежды является её удобство для всех явлений в жизни, таких, как земледелие, война, танцы, наездничество и другие. У адыгов все слои населения носили цые, но было различие в цветовой гамме для разных сословий, а способ ношения зависел от ситуации и возраста.

Понятно, что шитьем черкесок занимались черкешенки, поэтому адыгская мужская одежда так гармонично сочетается с женской. Одежда адыгов это отражение культуры и образа жизни народа, а также вкуса прекрасной его половины.